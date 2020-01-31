شكرا لقرائتكم خبر عن "أمنعوا البوس" .. نائبة تؤيد مطالب بمنع القبلات لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أهمية تغيير بعض العادات المصرية لمواجهة بعض الأمراض التى أصبحت منتشرة على مستوى العالم وعلى رأسها فيروس كورونا الذى أصبح العالم أجمع يتحسب لهذا المرض، وبالتالى فإن عادة القبلات بين المصريين لابد أن تنتهى من أجل منع انتشار هذا المرض، خاصة أن هذا المرض ينتشر بالعدوى بشكل كبير وأصبح يطال العديد من دول العالم وليس الصين فقط.

وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، تعليقا على تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، عبر منع القبلات، إن تغير عادة القبلات أصبحت ضرورة ملحة، حيث إننا نمر بمرحلة مهمة جدا ، وهذا المرض ينتشر من خلال العدوى بشكل ضخم وأصبحنا نمر بوقت حرج، والعالم كله يحاول منع انتشار هذا المرض، متابعة: بالتالى من المهم تغيير عادة موجودة لدينا فهذا ليس عيبا أو خطأ.

وفى وقت سابق تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، لافتا إلى أن فيروس كورونا المنتشر حالياً في العديد من الدول وخاصةً الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الاصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.

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واوضح البلتاجى، أن الفيروس ينتشر الفيروس عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعاً، لافتا إلى أنه بناء على ذلك لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.