أخبار × 24 ساعة.. التضامن: بدء صرف معاشات شهر فبراير اليوم.. وسيارات معقمة لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 3000 معلم يؤدون الاختبار النفسى بالمرحلة الخامسة ضمن مسابقة العقود المؤقتة بعد توقيع عقد تنفيذه مع تحالف مصرى ألمانى لأول ميناء جاف بمصر التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر فبراير السبت وزيرة التضامن تفتتح مطعما عماله من الصم وضعاف السمع.. صور الصحة تخصص "خط ساخن" 105 للإبلاغ والاستفسار عن الأمراض الوبائية المتعافون من المخدرات يروون رحلة علاجهم مع صندوق مكافحة الإدمان.. فيديو Advertisements الصحة تنشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم بالموانئ والمطارات لمنع تسلل كورونا وزيرة الهجرة تدعو نواب المحافظين للبحث عن الفرص الاستثمارية بمحافظاتهم القوى العاملة تقبل طلبات 158 فرصة عمل بالإسماعيلية برواتب مجزية.. اعرف ازاى تقدم أمطار بمناطق متفرقة على الوجه البحرى غدا والصغرى بالقاهرة 11 درجة القوى العاملة: تمديد العمل بتخفيض رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بالأردن رئيس المعاهد الأزهرية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية وزير التعليم العالى يوقع مذكرة تفاهم مع ائتلاف جامعات ولاية تكساس وزير الأوقاف: ربط موقع الوزارة مع الشباب والرياضة لنشر الكتب الوسطية

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