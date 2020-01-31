شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فضل : «الإخوان والسلفين زرعوا الأرض المصرية بالألغام الدينية» .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن الأرض المصرية مزروعة بالألغام الدينية كون جماعات الإخوان والسلفين تمكنوا منذ عهد الراحل أنور السادات في زراعة ألغام الفكر الديني المتطرف لدى القاعدة الشعبية، وأضاف فضل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التاريخ الحضاري لمصر من ثقافة غربية بأبعادها الفرعونية والقبطية والبيزنطية والإسلامية هي ما صنعت السبيكة المصرية.

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وكشف الدكتور صلاح فضل، أن الشخصية المصرية تتكلم اللغة العربية وتتوزع على الدين الإسلامي والمسيحي ولكن الأعماق الوجدانية والروحية والعقلية للعقل المصري انصهرت بها تيارات كثيرة.

وأشار صلاح فضل إلى أن مصطلح الدولة المدنية ظهر في شهر مايو 2011 بعد ثورة يناير وقام أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعوة 40 من المثقفين وكبار العلماء للتحاور حول مستقبل الوطن إبان ما حدث في مصر في تلك الفترة،

وأوضح الدكتور صلاح فضل ، أن نجيب محفوظ صرح له أن الإخوان في عملية التحول الديمقراطي يحصلون على نسبة عالية قد تتجاوز 25% وقال حينها صلاح فضل ماذا لو حصلت تلك الجماعات على نسبة أكبر، فقال له «الشعب المصري يستحق يدوق نارهم عشان يحرم».