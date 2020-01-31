شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى إعلان حالة الطوارئ الصحية عقب انتشار فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن تفشى فيروس كورونا فى الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، حيث من المقرر إصدار توصيات وإجراءات ملائمة لموجهة الفيروس، والذى أودى بحياة 170 شخصا فى الصين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على تويتر، ماذا يعنى حالة الطوارئ الصحية، قائلة:"منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات مؤقتة. هذه الإجراءات غير ملزمة ولكنها ملائمة من الناحية العملية والسياسية التى يمكن أن تتناول السفر والتجارة والحجر الصحي والفحص والعلاج. يمكن لمنظمة الصحة العالمية أيضًا وضع معايير عالمية للممارسة".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس كورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التى ظهرت في السنوات السابقة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، والذى ظهر وتفشى بعدد من مدن الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.

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كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر، عن أن حالة تفشى فيروس كورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 170 شخصاً الخميس، بعد ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات خلال يوم واحد، في حين بدأت عملية إجلاء الفرنسيين، بعد الأمريكيين واليابانيين، من ووهان المعزولة عن العالم.