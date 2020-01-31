شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تدرب 3000 معلم على نظام الجدارات والمهارات بمدارس التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب قرابة 3000 معلم فى جميع التخصصات على نظام الجدارات بمدارس التعليم الفنى استعدادا للفصل الدراسي الثاني، حيث تستهدف الوزارة رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم على طرق التقييم الجديدة التى يستهدفها نظام الجدارات الذى تم تطبيقه فى مجموعة من المدارس الفنية.

ويعتمد التقييم الجديد المطبق على طلاب المدارس الثانوية الفنية على الشق العملى لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا، حيث أن هناك ملف إنجاز لكل طالب، يسحل الطالب كل إنجاز حققه فى ملف الإنجاز الخاص به بخط يده، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون معه عندما يتقدم لأي فرصة عمل، وأكد مجاهد أن هذا الملف سيكون إلكترونيا في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن الطالب فى نظام الجدارات المهارية، يجد في مدرسته هذا العام اهتماما أكبر بالشق العملي، ومطلوب من الطالب أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي وبشكل مكتوب، حيث يتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي لتقييم فكرة اتقان الطالب للجدارات، كما أنه وقت الامتحانات آخر العام سيكون ذلك بمشاركة ممثل عن الصناعة.

و الجدارات تقدم للطالب ليست فى شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج ، مؤكدًا أن الوزارة انتهت من تأليف وحدات الفصل الدراسي الاول بمعرفة 450 من معلمي التعليم الفني ورجال الصناعة ، وهذه الوحدات فيها دليل للطالب ودليل للمعلم وليست معدة بشكل الكتب التقليدية القديمة نهائيًا.

Advertisements

والطالب هو المستفيد لأن هذه الوحدات ستجعله يعلم نفسه بنفسه وسيستمتع بفكرة البحث عن المعلومات بدلا من الاكتفاء بالاستماع الى منهج نظري محفوظ من المدرس.

و طالب الجدارات سوف يحصل على شهادتين وليست شهادة واحدة ، حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية ، بالاضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأي فرصة عمل موضحة أن لو الطالب رسب في أي جدارة من الجدارات لن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.

وكانت الوزارة أعلنت بدء تحديث مناهج التعليم الفني ، حيث تم تحويلها لنظام الجدارات ، كما تم استحداث تخصصات جديدة تم إدخالها لطلاب التعليم الفني والتي ستطبق لأول مرة هذا العام ، تخصص الزراعة بدون اسمدة صناعية أو مبيدات ، وزراعة النخيل والصناعات المعتمدة عليها ، وتخصص الزراعة المطيرة التي تقوم على مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن طلاب هذا التخصص سيدرسون في معهد بحوث الصحراء في مطروح ، بالإضافة إلى استحداث تخصص الميكاترونيات.