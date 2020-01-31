شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 6 مناطق بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حى الوراق وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لــ 6 مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الاولى كورنيش النيل بداية من وزارة الرى و حدود الحيز العمرانى لحى الوراق و شارع الحاج كمال محمد أحمد والطريق الدائرى وطريق جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) وشارع وزارة الرى حتى التقائه بكورنيش النيل .

المنطقة الثانية شارع جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل)بداية من طريق النصر و شارع الجزارين و شارع وراق الحضر التجارى و شارع الظاهر بيبرس و شارع سعد زغلول و شارع ترعة السواحل و شارع الجيش و شارع النصر حتى التقائه مع شارع جمال عبد الناصر( طريق كورنيش النيل) .

المنطقة الثالثة شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل وشارع المدرسة الإعدادية وامتداده وشارع داير الناحية و شارع الجمعية الزراعية و شارع مدرسة الاورمان و شارع عشرة و شارع العروبة وشارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى.

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المنطقة الثالثة (أ) كفر الهنادوه شارع داير الناحية و شارع على أمين حتى التقائه مع شارع داير الناحية المنطقة الثالثة ( ب ) كفر السليمانية شارع النصر بداية من التقائه بطريق السليمانية العمدة وشارع داير الناحية حتى التقائه بطريق السليمانية العمدة . المنطقة الرابعة طريق العروبة بداية إلقائه بشارع الرحمة ( بنى محمد سابقاً ) وشارع عشرة وشارع مدرسة الاورمان وشارع الجمعية الزراعية وشارع داير الناحية وامتداده مع شارع المدرسة الإعدادية وشارع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) والطريق الدائرى وشارع ترعة بشتيل وشارع الرحمة ( شارع بنى محمد سابقاً ) حتى التقائه مع شارع العروبة . المنطقة الخامسة طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من التقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل)

المنطقة السادسة حدود الحيز العمرانى لقريتى طناش ونزلة الزمر أ وقرية جزيرة محمد (ب) حيث تراوحت قيمة التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيه كحد ادنى و120 جنيه كحد أقصى و50 جنيه للأغراض الادارية كحد أدنى و 160 جنيه كحد أقصى و 50 جنيه للمتر التجارى كحد أدنى و 280 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م .

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 5 شوارع رئيسية وهى شارع النيل 600 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع إمبابة 600 للتجارى 240 للادارى و 200 للسكنى وشارع القومية 1200 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع العروبة 1200 للتجارى 200 للادارى 160 للسكنى وشارع السينما 600 للتجارى 200 للادارى 160.