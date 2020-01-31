أمين عام "كبار العلماء": الإسلام يحث على التفكر والتدبر في كل شيء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عبد الله سرحان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن مصطلح "العقل مناط التكليف"، مصطلح تراثي أصيل يؤكد أن ديننا الحكيم حثنا على التفكر والتدبر في كل شيء، عبادات ومعاملات وغيرها، وقد كرم الله به الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخميس، تحت عنوان "إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر"، بمشاركة الدكتور عمرو شريف المحاضر في مجال الإلحاد وفلسفة الأديان، وأدارها محمود عبد الرحمن عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

وحذر الأمين العام لهيئة كبار العلماء من الغلو في إعلاء العقل على قيمة النقل، مشيرا إلى أن تلك الإشكالية التي يقع فيها البعض لابد وأن يوضع لها حدود وفق فهم أحكام الشريعة الإسلامية يحددها العلماء والمتخصصون.

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بدوره، قال الدكتور عمرو شريف إن الله تعالى عندما أراد أن يخلق الإنسان ويكلفه، منحه "العقل" وأمره بإمعان النظر في الكون وفي آيات الله، مصداقا لقوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"، لافتا إلى أن آيات الآفاق والأنفس دليل شديد الوضوح على الأمر بالتفكر والتدبر.

وأوضح أن إعمال العقل جاء في القرآن الكريم أكثر من ٣٠٠ مرة وأكثر من أي فريضة أخرى، وذلك تأكيدا على منزلة العقل في القرآن، مهيبا بالإعلام ودوره في توعية الشباب بجانب المؤسسات الدينية في حماية الشباب من السقوط في براثن الإلحاد والأفكار الضالة.

يذكر أن الندوة انعقدت بلغة الإشارة للتيسير على المتابعين من الصم وضعاف السمع، ومتابعة الندوة وما قامت بطرحه من أهم القضايا الملحة عن فهم الواقع المعاصر من خلال إعمال العقل.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.