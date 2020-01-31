النيابة تحقق في العثور على جثة صحفية مشنوقة بمنزلها في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجرى النيابة العامة في المعادي، اليوم الجمعة، تحقيقاتها في العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشنوقة داخل شقتها دائرة قسم المعادي.

أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها، ومعرفة ملابساتها.

وقال زوج الصحفية، في تحقيقات المباحث، إنه حاول الاتصال بها أكثر من مرة دون استجابة منها، مشيرًا إلى أنه هاتف والدها وتوجها إلى شقتها وطرقا الباب دون رد.

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وبسؤال الجيران وحارس العقار أكدوا عدم مغادرتها الشقة وكُسر الباب، وعثر على جثتها داخل غرفة نومها.

وكانت شرطة نجدة المعادي تلقت بلاغًا من زوج ووالدة الصحفية عقب محاولة الاتصال بها أكثر من مرة دون استجابة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال زوج ووالدة الصحفية، ومعاينة مداخل ومخارج الشقة.