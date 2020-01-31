مصدر أمني يكشف تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني، العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشنوقة داخل شقتها بدائرة قسم المعادي.

تلقت شرطة نجدة المعادي بلاغًا من زوج ووالدة الصحفية عقب محاولة الاتصال بها أكثر من مرة دون استجابة منها، وتوجهوا إلى شقتها وقاموا بطرق الباب دون رد، وبسؤال الجيران وحارس العقار أكدوا عدم مغادرتها الشقة وقاموا بكسر الباب، وعثروا على جثتها داخل غرفة نومها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما يقوم فريق من رجال المباحث بالاستماع لأقوال زوج ووالدة الصحفية، ومعاينة مداخل ومخارج الشقة.