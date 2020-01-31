مصر | العثور على جثة صحفية مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة صحفية مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى أجهزة الأمن لكشف غموض وفاة الصحفية رحاب بدر، المنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي، التي عُثر عليها مشنوقة داخل شقتها التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي.

وكشفت المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجاري فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.