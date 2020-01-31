أخبار مصر | عمرو بدر: النقابة ستكون طرفًا أصيلًا في أزمة صحفيي 'الصباح'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: النقابة ستكون طرفًا أصيلًا في أزمة صحفيي 'الصباح' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن النقابة ستكون طرفًا أصيلًا في أزمة الصحفيين العاملين بجريدة الصباح، وحريصة على حقوق الزملاء بشكل كامل، مؤكدًا أن النقابة ستدخل في حوار مع الإدارة من أجل إقناعهم باستمرار الجريدة وعدم إغلاقها.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه في حالة إصرار الإدارة على الإغلاق، ستكون النقابة طرفًا في كل المفاوضات التي ستكون بين الزملاء وإدارة الجريدة، وذلك من أجل ضمان حقوقهم المادية والقانونية، وحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر.

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وتابع: "تمت دعوة الزملاء لاجتماع مع النقيب وأعضاء المجلس يوم السبت المقبل، لوضع تصور للتحرك والاستماع إلى مطالبهم، ومصلحة الزملاء بالنسبة لنا هي الأولوية".

وكانت إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنت عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، قرار الإدارة بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر.

وكان الزملاء قد توجهوا منذ يومين إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.