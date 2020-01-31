أخبار مصر | القباج تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القباج تشهد حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مساء اليوم الخميس، حفل ختام أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي أقيمت في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص والفنان الكبير حسين فهمي سفير للأولمبياد الخاص الدولي.

وقدمت القباج الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إتاحة هذه الفرصة لأبناء القارة الإفريقية من ذوي الإعاقة، كما قدمت الشكر إلى الأبناء المشاركين في الدورة على ما حققوه من تنافس ونجاح في نهاية البطولة، وأضافت للمشاركين: "يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم على ما حققتم من نجاحات ونخن فخورون بكم".

وقدمت القباج في كلمتها المقتضبة الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري على مساهمتها في إنجاح البطولة، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصري ساهمت ب١٠٠ متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحي والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.

وأقيم حفل الختام بدار القوات الجوية بمشاركة جميع الوفود المشاركة في البطولة وعددهم 800 رياضي يمثلون 42 دولة من القارة الإفريقية، وعرضت اللجنة المنظمة فيديو عن ملخص الدورة، وكلمات لبعض المشاركين، كما اعتلى المنصة 3 من الشباب المتطوعين متحدثين عن سعادتهم بنجاح هذه التجربة، كما شهد الحفل كلمات من الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب وكلمة الرئيس الإقليمي للأولمبياد لإفريقيا تشارلز نيامبي

وشهد الحفل تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحها الميدالية الذهبية، فيما تشاركت مع الدكتور أشرف صبحي في إعلان ختام دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص.