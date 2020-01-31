أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يتفقد مدرسة متولي الشعراوي بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يتفقد مدرسة متولي الشعراوي بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حى السلام أول للوقوف على مشاكل الحى والتقى الدكتور شريف الورداني عضو مجلس النواب عن دائرة السلام للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومعاينة المقترح المقدم بزيادة مساحة مدرسة متولي الشعراوي لاستيعاب الكثافة الطلابية.

والتقى "صابر" بمواطني منطقة الريان بالسلام للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك بحضور سكرتير عام الحي، وأكد أنه سيتم عرض هذه الشكاوي والمقترحات على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للبدء في تنفيذها وحلها طبقًا للقانون.