أخبار مصر | الموانئ الجافة.. مشروع عالمي ضخم يضع الاقتصاد المصري في المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموانئ الجافة.. مشروع عالمي ضخم يضع الاقتصاد المصري في المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلة اقتصادية هائلة برعاية "الوزير".. انطلاق 8 موانئ جافة (التفاصيل الكاملة)

أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ أول ميناء جاف في مصر، وهو ميناء 6 أكتوبر ضمن خطة تستهدف إنشاء 8 موانئ جافة بمناطق مختلفة على الجمهورية.

خريطة الموانئ الجافة:

وتشمل خريطة الموانئ الجافة في مصر، إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان. الميناء الجاف والميناء البحري:



قال الدكتور محمد علي، عميد مؤسس كليات النقل واللوجيستيات في مصر، وأستاذ اتصالات النقل واللوجيستيات، إن مفهوم الميناء الجاف ببساطة هو مكان مماثل للميناء البحري بالضبط، ولكن يتم إنشاؤه في مكان بعيد عن البحر. قال الدكتور محمد علي، عميد مؤسس كليات النقل واللوجيستيات في مصر، وأستاذ اتصالات النقل واللوجيستيات، إن مفهوم الميناء الجاف ببساطة هو مكان مماثل للميناء البحري بالضبط، ولكن يتم إنشاؤه في مكان بعيد عن البحر. وأضاف "على" في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن ذلك يأتي بسبب التوسعات في الموانئ البحرية، والتي تحتاج لاستثمارات ضخمة جدًا، مثل إنشاء أرصفة، وتوفير معدات وأجهزة. Advertisements وأوضح مؤسس النقل اللوجيستي، أن البديل هو إنشاء الميناء الجاف، بحيث يتم سحب البضائع حسب أنواعها مباشرة من الميناء البحري للميناء الجاف، وإنهاء الإجراءات الجمركية في الميناء الجاف بدلا من البحري.



الاستفادة من إنشاء الميناء الجاف:



تعد الاستفادة من إنشاء الموانئ الجافة أنها تصبح واجهة أخرى للموانئ البحرية، ولكنها بعيدة عن البحر، يتم الوصول إليها من خلال خطوط سكك حديدية، وطرق برية، حيث تساهم في رفع كفاءة الموانئ البحرية دون الحاجة لإنفاق استثمارات تطوير هائلة. تعد الاستفادة من إنشاء الموانئ الجافة أنها تصبح واجهة أخرى للموانئ البحرية، ولكنها بعيدة عن البحر، يتم الوصول إليها من خلال خطوط سكك حديدية، وطرق برية، حيث تساهم في رفع كفاءة الموانئ البحرية دون الحاجة لإنفاق استثمارات تطوير هائلة. الميناء الجاف والمستودع الجمركي:



وأوضح الدكتور محمد على، أن هناك فروق جوهرية بين الميناء الجاف، والمستودع الجمركي وهي أن الميناء الجاف يعد أسهل في إتمام عمليات شحن البضائع وتتحول فيه البضائع كصادر أولي، ويصبح محطة لوصول وقيام البضائع.



ويتم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالبضائع في الميناء الجاف مباشرة، حيث بمجرد وصول البضائع للميناء البحري، يتم تحريكها للميناء الجاف، من دون تنفيذ أي إجراءات، حيث يتم البدء في الإجراءات الجمركية أو أي إجراءات أخرى بعد وصول البضائع للميناء الجاف، أما المستودع الجمركي فيقوم بتخزين البضائع في الميناء البحري وطرحها من خلاله بعد استكمال كافة الإجراءات به، وهو الأمر الذي سينعكس على سرعة خروج البضائع، وتحويل الميناء البحري لمعبر سواء للصادر أو الوارد، لتقليل التكلفة لأن الارض بالميناء البحري أغلى من الميناء الجاف.



تحويل الموانئ الجافة لمراكز توزيع بضائع:

يتم إنشاء الموانئ الجافة بالقرب من مراكز تصدير واستيراد البضائع، ومن ثم تحويلها لمراكز توزيع، يمكن التوزيع منها للمستورد لإضافة العمليات الصناعية عليها، ومن ثم تقليل العبء على المستهلك النهائي، ورفع تصنيف مصر في مؤشر الأداء، نظرا لتقليل تكاليف التخزين، وتوفير وقت التداول.