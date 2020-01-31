شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بيت العائلة يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم وفد من بيت العائلة بمحافظة كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الرقيب متطوع الشهيد محمد ناصر الرشيدي، شهيد الإرهاب بسيناء، في منزل الأسرة بدسوق. وتم تشييع جثمان الشهيد الاثنين الماضي في جنازة شعبيه عسكريه مهيبة ضمت عشرات الاف المشيعين واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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