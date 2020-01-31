شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: تجديد ترخيص إجراء عمليات زراعة الكلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح وحدة زرع الكلي بالمستشفى الجامعي في الحصول على تجديد الترخيص لإجراء عمليات زراعة الكلي، وذلك بناءَ على قرار اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بمواصلة المستشفى لبرنامجها لزراعة الكلي لمدة عام آخر.

وأكد رئيس الجامعة- في تصريحات- أن تجديد الترخيص يُعد شهادة اعتماد جديدة لجودة وتميز وحدة زراعة الكلي بالمستشفى الجامعي، وانعكاساَ لما يتم بداخلها من جهد دؤوب وعمل منفرد في برنامج زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في صعيد مصر، وذلك وفق أدق المعايير الطبية والمهنية المنظمة لذلك، والتي تتضمن توفر أجهزة طبية وإمكانيات ومتطورة وفريق طبي على مستوى عالي من المهارة والتدريب.

من جانبه قال الدكتور عبدالباسط بدوي، رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي، أن الترخيص يعد الثالث لوحدة زرع الكلي، لنجاحها وتميزها على مدار ٣ أعوام بإجراء ٢٠ حالة زرع كلي بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير منع العدوى والضوابط الأخلاقية التي تسبق إجراءات العملية، وهو ما تم تطبيقه على الوجه الأكمل خلال عمليات الزرع السابقة والتي تم إجراؤها، موضحاً أنه تم إجراء زيارات مراجعة من قبل أعضاء اللجنة العليا للوحدة لتقييمها ومعرفة مدى جاهزيتها لإجراء العمليات قبل صدور قرارهم بالموافقة على منح الترخيص.