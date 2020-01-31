شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 350 طفلا.. «شباب الإسكندرية» تطلق أول مسابقة لحفظ القرآن الكريم للطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية ممثلة في ادارة الطلائع، الخميس، أول مسابقة مجتمعية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المسابقة تقام للمرة الاولى وفى إطار مهرجان تكثيف الأنشطة الذي تنفذه المديرية خلال نصف العام تحت شعار «استفادتنا من إجازتتا» لرعاية البراعم والنشء.

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وأشارت إلى انه كان المستهدف مشاركة ١٠ طلائع من كل فرع شباب الثمانية بإجمالي ٨٠ طليعيا إلا أن العدد بلغ ما يقرب من ٣٥٠ طليع وطليعة للمرحلة السنية من ٨ إلى ١٨ سنة، وتم التقسيم إلى مرحلتين مرحله تحت ١٢ سنه المرحلة ومرحلة فوق ١٢ سنة، لافتة إلى أنه شارك في المسابقة ٢٠ من ذوي القدرات والهمم.

واضافت الشريف ان المسابقة جرت بشفافية مطلقة من خلال تحكيم لجنة دينية متخصصة برئاسة الشيخ وليد النظامي، مشيدة بإقبال الطلائع على المشاركة في هذه المسابقة.

وسلمت المتسابقين شهادات على أن يتم تكريمهم يوم الجمعة المقبل في الحفل الذي يقام خصيصا لهذا الهدف بنادي الاتحاد السكندري.