شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة المعارض: لا توجد «كتب مزورة».. ولم نغلق أي دار نشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود خلف رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، إنه لم يتلق شكاوى من الناشرين المصريين، المشاركين بمعرض الكتاب، في دورته الـ51، في الوقت الذي لم يتبق له حتى ينتهي سوى 5 أيام فقط.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لم يتم إغلاق أي من دور النشر، ولم يتم ضبط أي كتب مزورة، لافتًا إلى مشاركة 900 دار نشر بالمعرض، و91 مكتبة من سور الأزبكية، وشهد المعرض تنظيما أفضل من العام الماضى، حيث غاب الزحام عن البوابات، بسبب إلغاء إجراءات التفتيش الداخلى للمعرض، ما أدى لسيولة الحركة أمام البوابات.

ولفت إلى أن الشباب هم الفئة العمرية الأكثر إقبالا على شراء الكتب، وأن الرواية هي التي تتصدر المشهد الثقافى، لافتا إلى اهتمام الشباب المصرى مؤخرًا بالأدب الروسى.

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واتفق معه محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، بأن معرض الكتاب الحالى، بدون شكاوى عربية، حيث لم يتلق أي شكاوى من جانب الناشرين العرب، والبالغ عددهم 225 ناشرًا، ولم يتم مصادرة أي من الكتب المزورة، مؤكدا أن الرواية لا تزال الأكثر مبيعا.

وشهد معرض الكتاب إقبالا متوسطا أمس، فيما كانت الأسر المصرية هي الأكثر تواجدا، بحثا عن يوم ترفيهى ثقافى متكامل، حيث تحرص الأسر على المشاركة في الورش التدريبية الخاصة بالأطفال. وفى الوقت الذي اعتذر فيه الدكتور عصام شرف عن الحضور للمشاركة في ندوة العلاقات الصينية الإفريقية، شهد المعرض حضور الكاتب يوسف القعيد للحديث عن مشوار جمال حمدان، كما عاد الشاعر فاروق جويدة في أمسية شعرية إلى المعرض بعد 16 عاما من الغياب.

ومساء أمس الأول، استضاف معرض الكتاب، حفل توقيع رواية «ملك التنشين» للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم السابق، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، وقال موسى، إن الكتابة الأدبية بالنسبة له، هي هواية وليست احترافا، خاصة أنه لم يكتب أعمالا أدبية إلا بعد خروجه من الوزارة، مؤكدا أن العمل العام دائما ما يؤثر سلبا على طاقات العمل الإبداعى، وبالتالى لا يتمكن من الانفراد بنفسه وتفجير طاقاته الإبداعية وتجاربه في صورة عمل أدبى، معلنا عن ظهور عمل أدبى قريبا، يعكف على كتابته حاليا.

وتفقد أسامة النقلى، السفير السعودى لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول، أمس الأول، الجناح الخاص بوزارة الدفاع المصرية، ومنحه رئيس هيئة البحوث العسكرية درعاً تذكارية. وأعرب السفير السعودى خلال تفقده المعرض عن سعادته وفخره بالتنظيم الرائع، وما رآه من مطبوعات توثق تاريخ الدول، والتى تتصل ببعد ثقافى وتوثيقى مهم يتحدث عن العديد من الموضوعات، مشيرا إلى أن تعدد الموضوعات الثقافية والأدبية يعطى قوة وثقلا لأجنحة المعرض المختلفة بشكل عام، والجناح السعودى بشكل خاص.