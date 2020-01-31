شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: دستوريًا.. انتخابات مجلس النواب تبدأ أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، عن أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ في أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي.

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وشدد أبوشقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.

وأشار أبوشقة إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق استقرار سياسى وديمقراطية حقيقية.

وحضر اللقاء كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.