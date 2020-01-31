شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للبحوث الفلكية: لا قلق من زلزال إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق خالد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هناك زلزالا بقوة 5.3 درجة وقع شمال غرب الإسكندرية داخل البحر المتوسط دون خسائر، ووصفها بأنها ظواهر طبيعية وتحدث بشكل مستمر، مؤكدًا أنه لا شىء يدعو للقلق.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن الزلزال لا يعد قويًا، لأنه من 5 درجات إلى 6 درجات وهو متوسط، وأكثر من ذلك يعد زلزال كبيرًا.

يذكر أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.