شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة خلال لقائها شباب المصريين في الخارج: أنتم خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مساء الخميس، وفد أبناء المصريين في الخارج بأستراليا بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

واستمعت الوزيرة لآراء الشباب حول جولتهم وزيارتهم الأماكن السياحية والأثرية وانطباعهم عن الزيارة وكيفية الاستفادة منها.

وأكدت الوزيرة دورهم في نشر الصورة الحقيقة عن مصر على وسائل التواصل الاجتماعي والرد على محاولات تشويه صورة مصر، لافتة إلى ان شباب مصر في الخارج هم خط الدفاع الاول عن مصر.