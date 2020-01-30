شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عوض تاج الدين: غسل اليد والوجه من أبسط إجراءات الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أستاذ الأمراض الصدرية جامعة عين شمس، إن ظهور بعض أعراض مرض كورونا لا تعني بالضرورة الإصابة به، ولكن لا يجب الاستهانة بها، موضحًا أنه عند إصابة الطفل بارتفاع درجة الحرارة وأعراض البرد لا يجب أن يتعاطى مضادًا حيويًا حتى نكشف الأسباب الحقيقية لهذه الأعراض.

وأضاف «تاج الدين» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أرجو عدم التعامل مع «الكلاب والقطط والطيور» بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك إجراءات لابد من اتباعها أثناء التعامل مع الحيوانات مثل ارتداء «الكمامة» و«غسيل اليدين»، مشددًا على أن غسيل اليدين والوجه من أبسط إجراءات الوقاية وأكثرها فاعلية.

ولفت «تاج الدين» إلى أن فيروس «كورونا» الجديد أصبح واقعًا موجودًا ويتسبب في وفاة الأشخاص لذلك لابد من اتخاذ الاحتياطات لتجنبه، موضحًا أن علاج فيروس «أنفلونزا الطيور» استغرق إنتاجه 6 أشهر، فهل تستطيع أي شركة إنتاج علاج «فيروس كورونا».