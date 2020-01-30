شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغرف التجارية»: تشجيع الصناعة الوطنية ورفع معدلات الإنتاج أساس التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، أن تشجيع الصناعات المصرية والسعي إلى زيادة معدلات الإنتاج محليا هو الدعم الحقيقي لاقتصاد بلدنا القومي.

وأشاد رئيس الاتحاد بدور الدولة في تشجيع ومساندة الصناعة المصرية بمختلف القطاعات خلال الفترة الاخيرة، ما أدى إلى تطور كثير من هذه الصناعات ونمو ملموس في الاقتصاد المصري.

Advertisements

وقال «العربى»، على هامش جولة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، إن «الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن استثمارات مصرية إيطالية جديدة من خلال مجموعة شركات العربي في صناعات متعددة، منها صناعة البوتاجاز ومكونات الإنتاج»، مشيرا إلى «طرح موديلات من منتج الدفاية صديق البيئة وآمن صحيا في السوق المصرية».

لفت إلى أن ذلك ضمن خطة المجموعة لضخ استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، مما يساهم في زيادة معدلات الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل الإيجابيات التي تحدث في مصر بالفترة الأخيرة على كل الأصعدة وإعطاء صورة طيبة عن الشارع المصري والاستقرار الذي يمر به وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي حسنت كثيرا من المناخ التجاري والصناعي والاستثماري ومن ثم دعمت الاقتصاد بشكل إيجابي واضح.