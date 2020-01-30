شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيديو القطار: «ابنتي سقطت على القضبان بسبب التدافع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد محمود فرغلي، بطل فيديو القطار، إن ابنته كانت في وعيها بعد سقوطها على القضبان.

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وأضاف «فرغلي» في أول ظهور تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر، من خلال برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن ابنته لم تكن تعبر القضبان كما زعم البعض، ولكن اختل توازنها أثناء ركوب القطار.

وأوضح بطل فيديو القطار أن قدمها انزلقت بسبب التدافع وسقطت على القضبان، فما كان منه إلا أن قفز وراءها.