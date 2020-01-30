شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فضل: «الإخوان والسلفيون زرعوا الأرض المصرية بالألغام الدينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن الأرض المصرية مزروعة بالألغام الدينية كون جماعات الإخوان والسلفيين تمكنوا منذ عهد الراحل أنور السادات في زراعة ألغام الفكر الديني المتطرف لدى القاعدة الشعبية.

وأضاف فضل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التاريخ الحضاري لمصر من ثقافة غربية بأبعادها الفرعونية والقبطية والبيزنطية والإسلامية هي ما صنعت السبيكة المصرية.

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وكشف الدكتور صلاح فضل أن الشخصية المصرية تتكلم اللغة العربية وتتوزع على الدين الإسلامي والمسيحي ولكن الأعماق الوجدانية والروحية والعقلية للعقل المصري انصهرت بها تيارات كثيرة.

وأشار إلى أن مصطلح الدولة المدنية ظهر في شهر مايو 2011 بعد ثورة يناير وقام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعوة 40 من المثقفين وكبار العلماء للتحاور حول مستقبل الوطن إبان ما حدث في مصر في تلك الفترة.

وأوضح الدكتور صلاح فضل أن نجيب محفوظ صرح له بأن الإخوان في عملية التحول الديمقراطي يحصلون على نسبة عالية قد تتجاوز 25%، فسأل صلاح فضل وقتها نجيب محفوظ: ماذا لو حصلت تلك الجماعات على نسبة أكبر؟، فأجابه أديب نوبل: «الشعب المصري يستحق يدوق نارهم عشان يحرّم».