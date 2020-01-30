شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الفيل: الله رحيم بعباده ويكلفهم بما يستطيعون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شرح الشيخ أشرف الفيل، الآية الأخيرة من سورة البقرة، قول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ».
وقال «الفيل»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن هذه الآية يذكر الله بها عظيم عدله على عباده، موضحًا أنه نوع من أنواع اليسر والتيسير.
وأشار إلى أن الله لم يكلف أحدًا فوق طاقته، متابعًا: «المريض إذا مرض فيفطر في رمضان.. وأن يصلي جالسًا»، مؤكدًا أنه كلفنا بأمور يمكن أن نتحملها جميعا.
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