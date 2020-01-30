شكرا لقرائتكم خبر عن الأب الشجاع منقذ ابنته من تحت عجلات قطار الإسماعيلية يروي تفاصيل لحظات الرعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كانت لحظات ولكنها مرت عليّ كالدهر».. بهذه الكلمات عبر محمد محمود فرغلي، مدرس من قرية صدقا التابعة لمركز تمى الأمديد والملقب بالأب الشجاع، اللحظات التي مرت عليه ملاصقا لقضبان السكة الحديد وهو ينقذ ابنته من الموت تحت عجلات قطار الإسماعيلية.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ربنا كتب لنا عمر جديد، ففى يوم الأحد الماضي حين عودتى من عملى بشمال سيناء لقضاء إجازة نصف العام مع أسرتى بقرية صدقا وأثناء تواجدى مع أبنائى الأربعة وزوجتى بمحطة قطار الإسماعيلية لركوب قطار الزقازيق وكانت أول مرة أركب القطار، نزولا على رغبة الأبناء، فوجئت بسقوط ابنتى خديجة بالصف الخامس الابتدائى من على الرصيف وتسقط على قضبان السكة الحديد ويغمى عليها من الواقعة».

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ويضيف: «وفى نفس اللحظة فوجئت بقطار البضاعة يدخل المحطة على نفس القضبان وشعرت وكأن القطار هيدهس بنتى أمام عينى وبدون تفكير قذفت نفسى من على الرصيف على ابنتى وسحبتها من على القضبان وأخدتها في حضنى وأنا ألزق نفسى في الرصيف والناس بتهتف للقطار يقف، لكنه استمر في طريقه والقطار كان مر بجوارنا وأسمع صوت احتكاك العجلات بالقضبان وهى بتتحرك عليها مع صوت هتافات الناس وهى بتقول (خليك زى ما أنت، ويا حول الله يا رب، واسترها يا رب) وغيرها من الدعوات».

وتابع متأثرا: «والله كانت لحظات لكنى حسيت إنها دهر مر علىّ والوقت كان بطيء جدًا لدرجة إنى حسيت خلاص أنا وبنتى متنا وبقينا أشلاء لحد ما القطار عدى وسمعت الناس وهى بتهتف الله أكبر، والحمد لله، وبعضهم نزل ووقفنا واللى كان بيحضنا واللى بيعيط وأنا كل اللى كنت بأفكر فيه إنى أطمن على بنتى وإنها مازالت عايشة وبخير».

واستكمل: «كل ما أفتكر الواقعة أشعر بقشعريرة وأفكر لو كنت مت تحت العجلات وتحولت إلى أشلاء أمام أسرتى وأبنائى كيف ستكون حالتهم لكن الموقف ده لو اتكرر تانى 100 مرة هأعمل نفس التصرف لأن بنتى أهم من حياتى وأنا كنت خايف عليها أكتر من نفسى وكنت بأفكر إن القطار يدهسنى أنا وهى لأ وحتى الآن مازلت أعانى من هذه الصدمة والموقف الرهيب ومش هأركب قطارات تانى أبدا».