شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الطائرة الخاصة لنقل المصريين من ووهان على نفقة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الطائرة التي سترسلها الدولة إلى ووهان الصينية لنقل المصريين الراغبين في العودة على نفقة الحكومة، لافتًا إلى أن كل النفقات الخاصة بعودة المصريين، بداية من الانتقالات الداخلية من أماكن المصريين المقيمين في ووهان وصولًا إلى مصر، على نفقة الحكومة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن العائدين سيتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يومًا تحت الملاحظة الدقيقة من جانب أطقم طبية متخصصة، مشيرًا إلى أن الإجراءات قواعد عالمية وفقًا للوائح الصحية الدولية التي وضعتها منظمة الصحة ومطبقة من كل دول العالم التي قامت بإعادة رعاياها.

وذكر أن كل من تعامل مع المصريين العائدين منذ لحظة دخولهم الطائرة حتى وصولهم إلى منطقة الحجر الصحي سيتم وضعهم تحت الملاحظة.