شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة المصرية تؤصّل للعيش المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما، في سوهاج، بعد تجديدها، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة سوهاج.

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وخلال كلمة خطاب الحفل، قال رئيس الإنجيلية إن افتتاح الكنيسة الرسولية اليوم هو رسالة حقيقية يعكس ما نعيشه من حرية المعتقد وحرية الممارسة في مصر، وهو صلب عملية العيش المشترك التي تؤصل لها الدولة المصرية.

كما شارك في الاحتفال القس جمال فهيم، راعي الكنيسة الرسولية بطما، والدكتور القس عزت إرميا، رئيس مجمع مصر العليا، والقس نصر أمين، السكرتير العام، والدكتور القس صفا وليم، رئيس اللجان الروحية بالكنيسة الرسولية، والقس جوزيف وليم، راعي الكنيسة الرسولية الثالثة بالمنيا، والقس إدوارد فيناز، راعي كنيسة نهضة القداسة بطما، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ عياد سليمان، أمين الصندوق العام بالكنيسة الرسولية، والقس اليشع فهمي، راعي كنيسة القديس ريتا.

يأتي هذا في إطار جولة لرئيس الطائفة الإنجيلية بصعيد مصر، تشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، للمشاركة في رسامات قساوسة جدد وافتتاح عدد من الكنائس.