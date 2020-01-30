شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية: المنطقة الصناعية بوادى النطرون تضم 303 مشروعات على مساحة 500 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال زيارته إلى محافظة البحيرة اليوم الخميس، المنطقة الصناعية في وادى النطرون، وقام بزيارة عدد من المصانع العاملة بها ومنتجع بيت الوادى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الصناعية فى المحافظات لتوفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه شارك في الجولة التفقدية كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمع اللواء محمود شعراوى إلى شرح من اللواء هشام آمنة حول المنطقة الصناعية بوادى النطرون، حيث أشار إلى أنها مقامة على مساحة 500 فدان وتضم 303 مشروعات قائم بخلاف المشروعات الجارى تنفيذها.

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حيث قام وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بزيارة مطحن الدقيق 72٪ والذى يضم مصنع للمكرونة والمقام على مساحة 10 آلاف متر ويوفر 200 فرصة عمل، ومصنع لإنتاج زيت الزيتون، المقام على مساحة 6 آلاف متر ويوفر 150 فرصة عمل، كما تفقدوا مصنع إنتاج مخلل الزيتون والمقام على مساحة 10 آلاف متر ويوفر 120 فرصة عمل، ومصنع إنتاج البتروكيماويات المقام على مساحة 42 ألف متر مربع ويوفر 600 فرصة عمل بإستثمارات مليار جنية مصرية/أجنبية، وينتج 600 طن/ سنة ويغطى إحتياجات السوق المحلى مع فائض 60٪ للتصدير.

كما استعرض اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المقومات والفرص الواعدة للإستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجل الإستثمار، وأشار إلى أن المحافظة واعدة من الإمكانيات التى تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها زراعية .

كما تفقد الوزير شعراوي ومحافظ البحيرة، منتجع بيت الوادى، بمركز ومدينة وادى النطرون والذى تم رصفه وتوسعته على مساحة 130 فدان بطول 1.2 كم بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه.