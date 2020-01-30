​الأوقاف: أسعار معارض الأثاث والسجاد بمدينة الحرفيين بالغردقة لا تنافس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن أسعار معارضنا التى أطلقها هيئة الأوقاف المصرية، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وافتتحت اليوم الخميس، لا تنافس، حيث تأتى فى إطار الدور المجتمعى والخدمى لوزارة الأوقاف، 3 معارض أحدها للأثاث المنزلي والفندقى، والثانى للسجاد، والثالث لتشطيبات الوحدات السكنية والورش والمحال التجارية، وذلك بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة – محافظة البحر الأحمر. وقالت الأوقاف، إن مشروع الحرفيين قامت بإنشائه هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور الدكتورة يسرا عطية محمد عطية نائبًا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ولفيف من قيادات هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ولاقى الافتتاح إقبالاً جماهيريًا واسعًا نظرًا لما يقدمه من معروضات تتميز بالجودة العالية وبأسعار لا تنافس.

وأكدت الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ خلال الافتتاح أن محافظ البحر الأحمر، خصص ثلاثة محلات لعرض المنتجات بها، على أن يكون المعرض مفتوح بصفة مستمرة، وبأسعار مخفضة لأهالى المحافظة. وأشارت نائب المحافظ، إلى أن هناك العديد من التسهيلات التى يقدمها المعرض أبرزها بيع منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بتخفيضات 10%، وتقسيط لمدة سنة بدون فوائد على منتجات الأثاث وتخفيض 10%، أو تقسيط لمدة عام بدون فوائد على أعمال التشطيبات، وكذلك التقسيط لمدة عام على منتجات السجاد، لجميع الموظفين بديوان عام المحافظة ومختلف المديريات الحكومية. وعلى هامش الافتتاح وتفقدت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر المحلات التجارية والورش بمدينة الحرفيين للاطمئنان على مدى جاهزية هذه الورش والمحلات من أعمال التشطيب وتوصيل المرافق بها قبل تسليمها لمستحقيها. Advertisements وكشفت عطية أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى وجه بإضافة 6 سيارات أجرة " سيرفيس" للعمل من خط النجدة إلى مدينة الحرفيين والمدينة الصناعية، وذلك فى إطار التيسير على أبناء المحافظة من خلال توفير وسيلة انتقال آمنة وموجودة على مدار الساعة. حضر الافتتاح اللواء واصف عدلى رئيس حى جنوب الغردقة والمهندسة ابتسام الأعصر رئيس مجلس إدارة شركة المحمودية للصيانة والتنمية الزراعية ، والمهندس عبده الدهراوى مدير عام الورش الإنتاجية بالمجموعة والمهندس أحمد موسى رئيس قطاع التنفيذ بالبحر الأحمر و عادل عباس مفوض المجموعة بالبحر الأحمر .

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