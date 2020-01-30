فيديو معلوماتى.. بعد 5 سنوات فى المحاكم.. حظر النقاب بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حرمان من التدريس من تخالف القرار".. هكذا علقت جامعة القاهرة على رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس. معركة النقاب بين جامعة القاهرة وعضوات هيئة تدريس عمرها 5سنوات وليست وليدة اللحظة معركة النقاب بين جامعة القاهرة وعضوات هيئة تدريس عمرها 5سنوات وليست وليدة اللحظة 1- فى سبتمبر عام 2015 أصدر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قرارًا بحظر النقاب داخل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 2- قرار نصار أثار جدلاً واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس واعتبره البعض مخالفًا للدستور. 3- عدد من المنتقبات بالجامعة القاهرة تقدمن بدعاوى قضائية ضد رئيس الجامعة لإلغاء القرار. 4- محكمة القضاء الإدارى رفضت الدعوى وأيدت قرار رئيس الجامعة Advertisements 5- هيئة مفوضي الدولة أوصت فى تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقى بين الطالب وعضو التدريس. 6- 80 باحثة تقدمن مرة أخرى بطعن على قرار المحكمة. 7- وأخيرًا قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى. 8- جامعة القاهرة أكدت أن من تخالف القرار ستمنع من التدريس.

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