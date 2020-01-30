شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح أسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح سوق البطاطس المصرية بدولتى الهند وموريشيوس وذلك لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ،إن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية " للخضر والفاكهة " لأول مرة، منها "المانجو" إلى جنوب إفريقيا ، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل فى إندونيسيا.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا انتعاشا كبيرا وتخطت صادراتها الـ5.5مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار ،مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية، وتواصل وزارة الزراعة فتح اسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة ، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

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وتابع رئيس الحجر الزراعى ، في تصريحات لـ ”الخليج 365” إن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه الإدارة المركزية للحجر الزراعى بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبي.