شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال الصيانة والإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "منشية السد العالى بالكامل - أرض أبو رجيله ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز 1 و 2 - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد – المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية 1 و 2 - مساكن الأهالى وخلف أسيبكو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل N - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة هـ - مساكن الدلتا - مساكن أطلس 1 و 2 و 3 - منطقة البركة الغربية و الشرقية - كفر أبو صير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - الأمن المركزى -منطقة أبو حسام - منطقة الأباصيرى - منطقة الرزازین) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 1 فبراير المقبل وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة و الإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 120 من التليفون الأرضى.