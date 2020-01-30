شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: فيروس كورونا غير موجود بمصر واتخذنا كل الإجراءات لمنع دخوله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن فيروس كورونا غير موجود بمصر ووزارة الصحة أخذت كل الإجراءات الممكنة لمنع دخوله، مردفاً:"إن شاء الله ربنا يكلل جهود وزارة الصحة بالنجاح والتوفيق"، وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية بسمة وهبه، أن من طرق الوقاية من الوباء المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة الأخرى المستخدمة لغسل اليدين، وخصوصا عند السعال أو العطس، بالإضافة إلى استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فى سلة النفايات.
وذكر رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة بدأت بمنتهى الجدية منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى وباء فيروس كورونا فى الصين، موضحاً أنه تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض تشمل الاكتشاف المبكر وتعريف الحالات والتعامل معها، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى أعدت خطة الاستعداد والتعامل مع الحدث.
وأشار إلى أن من الإجراءات التى تم اتخاذها رفع درجة الاستعداد لجميع أقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول المختلفة سواء البرية والجوية و البحرية ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التى ظهر بها المرض، والعزل الفورى لمن يحمل المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الطب الوقائى: فيروس كورونا غير موجود بمصر واتخذنا كل الإجراءات لمنع دخوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.