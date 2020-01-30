شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: لا يوجد حالات وفاة ناتجة عن فيروس كورونا خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت خلال المؤتمر، حالة الطوارئ العامة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، والذى ظهر وتفشى بعدد من مدن الصين، وانتقل بعد ذلك بعدد من دول العالم.

كما أعلنت المنظمة خلال المؤتمر، عن أن حالة تفشى فيروس الكورونا فى عدد من دول العالم، غير مسبوقة مقارنة بغيره من الأوبئة التي انتشرت في الأعوام السابقة.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت اليوم الخميس، إنه تم رصد أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من شخص لآخر فى الولايات المتحدة بولاية إيلينوى.

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وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة إلى 6 أشخاص، وظهر الفيروس فى مدينة ووهان الصينية ويتفشى بسرعة داخل الصين وخارجها.

وتأكدت إصابة زوج امرأة كانت قد سافرت من قبل إلى الصين وتم تشخيص إصابتها بالفيروس، وقال مسؤولون إن عمر الزوجين 60 عاما.

وسادت حالة من الرعب والذعر بعدد من دول العالم بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وإصابات أكثر من ألف مواطن بالفيروس في فترة زمنية وجيزة، حيث أعلنت عدد من الدول حالة الطوارئ لمواجهة انتشار المرض، وحالة الاستنفار العام بعدد من المطارات الهامة على مستوى العالم.

وكانت الحكومة المحلية بالصين وفرت صناديق قمامة خاصة للكمامات الواقية المستعملة فى المناطق الكسنية ، على خلفية الحرب على تفشى فيروس كورونا الجديد ووضع حدا لمتع التلوث المحتمل، وذلك فى المناطق الحضرية المليئة بالسكان.