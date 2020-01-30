شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب القلب الشجاع: ابنتى سقطت ولم نكن نمر من على شريط القطار .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فرغلى صاحب واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بالأب الشجاع، والذى ظهر فى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وهو يحتضن نجلته أسفل قطار بضائع، لـ"الخليج 365""أنا خرجت بعد فترة كبيرة من الصمت، لاتكلم لاوضح للجميع صحة الواقعة، وبعض الكلام المغلوط الذي تردد الفترة الأخيرة بأننا كنا بنعدى من على شريط السكة الحديد، وهو كلام عار تمام من الصحة، وأن حقيقة الأمر كانت فى ان خديجة سقطت أسفل القطار أثناء المرور داخل القطار، ولم نقوم بالسير بالمخالفة.

واستنكرفرغلى كل الأحاديث والأقاويل المغلوطة التى ترددت الفترة الأخيرة عن الواقعة، وأضاف بأنه سمع بأنه تم توقيع غرامة عليه من قبل السكة الحديد وهو ما لم يحدث، وأضاف بأنه لم يرى أن ما قام به عمل بطولى بل أنه أمر طبيعي لأب ابنته فى خطر.

و قالت زوجة محمد فرغلي مدير مدرسة بسيناء، أن زوجها كان يتابع أولادنا الصغار، والكبار كانوا فى المقدمة متجهين باستقلال القطار المتجه إلى الشرقية، وفوجئنا بسقوط نجلتى وزوجي بالأسفل وهو ما دفع أولادي الكبار كريم وعبد الرحمن لمحاولة النزول لإنقاذ والدهم والحمد لله، وإرادة ربنا هى السبب فى إنقاذ أسرتي، وكان هناك مجموعة كبيرة من الأهالى تحاول تنبيه سائق القطار بالوقوف إلا أنه لم يسمع، وظل فى طريقة وسرعته العالية، حتى خرج من المحطة.

Advertisements

يذكر بأن تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يقوم باحتضان نجلته أسفل قطار الإسماعيلية.

وكشف محمد فرغلى صاحب المقطع بأنه كان عائد من محل إقامته بسيناء مع أسرته لقضاء إجازة نصف العام بقرية صدقا بالدقهلية مسقط رأسه، وأثناء ذلك سقطت نجلته أثناء التوجه إلى قطار متجة للشرقية.