شكرا لقرائتكم خبر عن أول بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة طفلة بأسيوط فى عملية ختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط

وقالت النائبة، في بيان لها، إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة.

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وايضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية، مشددة على أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.

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وفى وقت سابق قالت الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى بأسيوط أن فرع المجلس بأسيوط يتابع الموقف لحظة بلحظة وهناك ممثل قانونى "محامى الفرع " بأسيوط يتابع التحقيقات فى واقعة ختان الطفلة " ندى " البالغة من العمر 12 عاما والتى توفيت نتيجة إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة لطبيب نساء وولادة على المعاش.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة أنهم تلقوا المعلومة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة كونها إحدى الجهات الشريكة فى ملف مكافحة ختان الإناث .