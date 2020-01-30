شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات سد النهضة .. رحلة دبلوماسية لتأمين "الحق فى المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية المصرية، استمرار مفاوضات واشنطن حول سد النهضة فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن وزيرا الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كلا من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ويستعرض ”الخليج 365” النقاط الهامة فى ضوء نتائج المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان:

1. ملء السد سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر أى أنه سيتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة لأخرى

2. هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت

3. مرحلة الملء الأولى ستتم فى وقت سريع وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير على دول المصب

4. التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد وتلتزم أثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك

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ويتم التباحث بين البلدان الثلاث فى اجتماعات واشنطن حول:

- التعاون فى قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التى سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة

- آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان

- الاجتماع الحالي يمثل أهمية كبرى للتوافق حول كافة الأمور المعلقة والوصول لاتفاق شامل.