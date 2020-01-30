محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت فرنسا اليوم الخميس، بدء مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج إضافة لتعزيز نهج خفض التصعيد مع إيران.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الخميس، ونقلت عنها "رويترز"، إن الفرقاطة كوربيه بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز. وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.
وبذلت فرنسا جهودًا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة
لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تبدأ مهمة بحرية أوروبية لتأمين حرية الملاحة في هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.