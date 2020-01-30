"شديد البرودة".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، غائم أحياناً، مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء، سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء واضطراب في الملاحة البحرية على الأخيرة، وكذلك بجنوب سيناء والغردقة والتي يسودها طقس مائل للدفء نهارا مثل جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 10

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 23 13

المنوفية 19 10

الغربية 18 10

دمنهور 18 10

كفر الشيخ 18 11

مطروح 19 9

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الشرقية 19 10

الإسماعيلية 19 9

السويس 18 9

العريش 19 9

كاترين 13 2

الفيوم 20 9

بني سويف 20 9

المنيا 20 6

أسيوط 21 6

سوهاج 21 7

قنا 22 6

الأقصر 23 7

وأسوان 23 9

حلايب 21 13