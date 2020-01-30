وزير التنمية المحلية يتفقد المنطقة الصناعية بوادي النطرون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال زيارته الي محافظة البحيرة اليوم الخميس المنطقة الصناعية في وادي النطرون وقام بزيارة عدد من المصانع العاملة بها ومنتجع بيت الوادى .

وشارك في الجولة التفقدية كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

واستمع اللواء محمود شعراوي الي شرح من اللواء هشام أمنة حول المنطقة الصناعية بوادى النطرون، حيث أشار الي انها مقامة على مساحة ٥٠٠ فدان وتضم ٣٠٣ مشروع قائم بخلاف المشروعات الجارى تنفيذها .

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وزار وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة مطحن بست فلور لطحن الدقيق ٧٢٪ والذى يضم مصنع للمكرونة والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ٢٠٠ فرصة عمل، وكذا مصنع زيتونة لإنتاج زيت الزيتون، المقام على مساحة ٦ آلاف متر ويوفر ١٥٠ فرصة عمل، كما تفقدوا مصنع سكاى ترى لإنتاج مخلل الزيتون والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ١٢٠ فرصة عمل،

وزار الوزير مصنع (عبجى ) لإنتاج البتروكيماويات المقام على مساحة ٤٢ ألف متر مربع ويوفر ٦٠٠ فرصة عمل بإستثمارات مليار جنية مصرية/أجنبية، وينتج ٦٠٠ طن/سنة ويغطى إحتياجات السوق المحلى مع فائض ٦٠٪ للتصدير .

كما استعرض اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المقومات والفرص الواعدة للإستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجل الإستثمار، وأشار الي أن المحافظة واعدة من الإمكانيات التى تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها زراعية .

كما تفقد الوزير شعراوي ومحافظ البحيرة ، منتجع بيت الوادي، بمركز ومدينة وادى النطرون والذى تم رصفه وتوسعته على مساحة ١٣٠ فدان بطول ١.٢ كم بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.