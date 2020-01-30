زلزالان في يوم واحد.. والبحوث الفلكية تكشف الأسباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزتين الأرضيتين التي ضربتا مصر فجر وظهر اليوم الخميس، في شمال غرب مدينة الإسكندرية في البحر المتوسط شرق جزيرة كريت.

وأوضح القاضي لمصرواي، اليوم، أن سبب تكرار مثل هذه الزلازل يرجع إلى أن منطقة جنوب اليونان بدءًا من غرب تركيا وحتى جنوب إيطاليا والتي تسمى بـ"القوس الهيليني' منطقة نشطة بالزلازل والهزات الأرضية، ومحطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، تسجل عليها زلازل بشكل مستمر (متوسط وكبير).

وأشار إلى أن الزلزال الذي وقع ظهر الخميس، كان في تمام الساعة 1.21 دقيقة مساءً، موضحًا أن المواطنين شعروا بالزلزال، لكن دون خسائر مادية أو بشرية أو إصابات إطلاقا.

وأشار إلى أن الزلزال بعيد عن مدينة الإسكندرية بحوالي 480 كيلو متر من سطح البحر.

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وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، ترصد الكثير من الزلازل بشكل مستمر لكن يعلن فقط عن الزلزال الأقوى شدة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت ظهر اليوم، هزة أرضية شمال غرب مدينة الإسكندرية في البحر المتوسط شرق جزيرة كريت، حيث بغلت قوة الهزة 5.7 على مقياس ريختر، وخط العرض 35.08 شمالاً، وخط الطول 27.80 شرقا، والعمق 16 كم.

وكان الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد عدم تأثر مصر وخاصة مدينة الإسكندرية بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الخميس، في شمال شرق البحر المتوسط، مؤكدًا عدم شعور المواطنين به في مدينتي القاهرة أو الإسكندرية.

وبالنسبة للهزة الأرضية الثانية، أوضح بدوي، أن المواطنين شعروا بها في تمام الساعة الواحدة و50 دقيقة فجرًا، وذلك بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية على الإطلاق ولم يؤثر إطلاقا على سكان مدينة الإسكندرية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل، من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيلاً حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.