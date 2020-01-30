سفير الجزائر بالقاهرة: مصر ساندتنا في ثورة التحرير- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تصوير- محمود بكار:
أكد محند صالح لعجوزي، سفير الجزائر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مصر ساعدت الجزائر أثناء نضالها ضد فرنسا على كل المستويات، سواء ماديًا أو معنويًا.
وقال العجوزي- خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب- إن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة ومتميزة على المستوى السياسي وهناك اتصالات ومشاورات بين البلدين طوال الوقت.
وأضاف: "ساند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية بكل قوة، وكانت مصر مأوى للثوار الجزائريين، كما دعمت الثورة الجزائرية وساندت موقفها على المستوى الدولي".
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