بالفيديو.. كيف تطورت خدمات قطاع الأحوال المدنية الجماهيرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
29 وحدة سجل مدنى جديدة عمدت وزارة الداخلية إلى إنشائها تزامنا مع تطوير 80 مقرا؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية بما يتواكب مع التحول الرقمى للدولة في إطار عمليات التطوير بالقطاع إنشائياً وتكنولوجياً.
كما جاء إنشاء موقع جديد للأحوال المدنية بميناء القاهرة الجوى للتيسير على المواطنين المترددين على الميناء (العائدين من الخارج – المغادرين للبلاد) والعاملين بالمطار الحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى).
ويضم قطاع الأحوال المدنية قسماً لترجمة جميع خدمات القطاع المميكنة لإحدى عشر لغة، وهى معتمدة لدى وزارة الخارجية وقنصليتها بالخارج وجميع السفارات داخل البلاد.
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