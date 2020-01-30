خيانة استمرت سنتين.. حبس ربة منزل حرضت عشيقها على قتل زوجها بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بحبس ربة منزل وعشيقها وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى.

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل مقتل سمسار رجل على يد زوجته بمساعدة عشيقها بالسلام.

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ودلت التحريات أن المجني عليه يعمل سمسار عقارات يكبرها بـ16 سنة، ومنذ سنتان ارتبطت بعلاقة عاطفية بجزار عمره 28 سنة.

وأضافت التحريات، أنه منذ عام وقعت خلافات بين المجني عليه وزوجته فتركت المنزل وأقامت صحبة عشيقها لمدة شهر وعادت مرة أخرى لزوجها.

وبينت التحريات أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على قتله، فقامت بوضع منوم له في الشاي ثم سهلت دخول عشيقها للشقة وأجهز على زوجها خنقا، كما تبين أن المتهم استعان بصديق لوضع الجثة في تروسيكل قبل تخلصه منها ببلوكات الصعايدة.