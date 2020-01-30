أخبار مصر | رئيس الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية لكي نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبي الذي هو أساس الديمقراطية.



جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي.



وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.