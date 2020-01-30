أخبار مصر | رئيس "الوفد" عن مقاعد البرلمان: لن نرضى بأقل من 30%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد" عن مقاعد البرلمان: لن نرضى بأقل من 30% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه ليس هناك مشكلة في كثرة عدد الأحزاب السياسية المتواجدة حاليًا، وإنما لا بد أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء لتجرى المنافسة الحزبية بينهم لتفعيل المادة ٥ من الدستور، مؤكدًا أن حزب الوفد بخبرته السياسية يمكنه تحقيق المعادلة السياسية والتنافس الحزبي الحقيقي الذي تتحقق معه الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.



جاء ذلك خلال لقاء بالسفير ماسكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب ورئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية وأعضاء اللجنة.



وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد لا يمكن ألا يستعد للانتخابات لأن من مقومات الحزب السياسي أن يكون جاهزًا في أي وقت للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد لديه تنظيم قوي للمرأة يتمثل في اتحاد المرأة الوفدية على مستوى القطب، ولجنة للمرأة في كل محافظة، فضلا عن اللجان النوعية التي أنشأت على غرار لجان مجلس النواب ومنها لجنة للمرأة.



وقال أبو شقة إنه لن يرضى بأقل من ٣٠ في المائة من إجمالي مقاعد البرلمانية بما يتناسب مع تاريخ الوفد، وإنه يأمل في الحصول على أعلى من النسبة المقررة دستوريًا للمرأة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ، مؤكدا أن حزب الوفد هو العمود الرئيسي في الخيمة التي لن تقوم سوى بوجوده.