أخبار مصر | رئيس الوفد للسفير الياباني: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد للسفير الياباني: مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفدـ، عن كامل تقديره للعلاقات المصرية اليابانية وتميز تلك العلاقة، مؤكدا أن مصر حريصة على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء بالسفير ماسكي نوكي، سفير اليابان في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي؛ بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وقيادات الحزب ورئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية وأعضاء اللجنة.

وأشار أبو شقة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في شهري يوليو وأغسطس التي عكست عمق هذه العلاقات، فاستقبل الرئيس السيسي رئيس شركة تيوتا بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وعدد من كبار المسئولين بالإضافة الى سفير اليابان بالقاهرة والسفير بسام راضي المتحدث باسم رئيس الجمهورية.

وأشاد بنشاط "تيوتا" الممدد في مصر، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في أنشطتها في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر مثل محور قناة السويس وما سيتضمنه من مناطق صناعة ومراكز لوجستية فضلًا عن العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعة الطاقة المتجدد، وتطرق الحديث إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة لإصلاح الهيكل الرئيسي لمشروعات الطاقة الكهربائية والمتجددة.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يرحب ويدعم الصداقة بين مصر واليابان ومزيد من التعاون في كل المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والرياضية وفي غيرها من المجالات.