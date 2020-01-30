أخبار مصر | "الصباح" تُغلق الجريدة نهائيًا.. وعلى من يرغب في الحصول على حقوقه التوجه إلى "دريم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصباح" تُغلق الجريدة نهائيًا.. وعلى من يرغب في الحصول على حقوقه التوجه إلى "دريم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الفجـر" من مصادرها قرار إدارة جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بغلق الجريدة نهائيًا، وإبلاغ الزملاء الصحفيين العاملين بالتوجه إلى مقر قناة دريم، للتفاوض حول مستحقاتهم المتأخرة لنحو 6 أشهر، وأبلغت الزملاء عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف.



وكان الزملاء قد توجهوا منذ يومين إلى مقر عملهم، إلا أنهم فوجئوا بغلق المقر، وإبلاغهم بنقله إلى مقر قناة دريم بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن الإدارة أبلغت الزملاء منذ قليل، بقرارها غلق الجريدة بشكل نهائي.



وقال إبراهيم جاب الله رئيس تحرير الجريدة، إنه تواصل مع الإدارة بشأن الإصرار على الغلق، وبناءً عليه تم الاتفاق على عقد اجتماع السبت المقبل مع وكيل أول نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وأعضاء مجلس النقابة، للاتفاق على الإجراءات المُتبعة لحفظ حقوق الزملاء، والتوصل إلى الحلول المناسبة قبل أي تحرك جديد مع الإدارة.

Advertisements



وكانت إدارة الجريدة امتنعت عن صرف رواتب الزملاء لنحو 6 أشهر، وذلك رغم انتظام عملهم خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية عملهم.

وخاطب الزملاء إدارة الجريدة أكثر من مرة، للحصول على مستحقاتهم المالية، وذلك عن طريق رئيس مجلس التحرير سالي عاطف، والتي أبلغتهم نية الإدارة في غلق الجريدة بشكل نهائي.